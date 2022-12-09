Бишкек, 9 декабря, 2022, 17:08 — ИА Регнум. России, возможно, следовало раньше начать специальную военную операцию, заявил 9 декабря на пресс-конференции в Бишкеке президент Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Это не было сделано потому, что Россия рассчитывала на достижение договоренностей в рамках Минских соглашений, пояснил он.

Как сообщалось ранее, в ходе своей пресс-конференции президент России также отметил, что СВО «идет своим чередом», всё стабильно, серьезных вопросов или проблем нет.

9 декабря Владимир Путин принимает участие в работе саммита ЕАЭС в Бишкеке.