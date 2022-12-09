Бишкек, 9 декабря, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Специальная военная операция России «идет своим чередом», заявил 9 декабря на пресс-конференции в Бишкеке президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Всё стабильно, вопросов или проблем нет, добавил президент России.

Как сообщалось ранее, в ходе пресс-конференции Владимир Путин также отметил, что всем участникам конфликта рано или поздно придётся согласиться с «реалиями на земле».

9 декабря президент России принимает участие в работе саммита ЕАЭС в Бишкеке.