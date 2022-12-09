Москва, 9 декабря, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Экс-глава Счетной палаты России Алексей Кудрин приступил к работе в «Яндекс». Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Первый день на новой работе!» — сообщил он.

5 декабря Кудрин сообщил, что принял предложение Яндекса стать советником по корпоративному развитию. Он намерен разрабатывать корпоративную структуру этого холдинга, которая должна будет обеспечить развитие компании.

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