Бишкек, 9 декабря, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Россия подумает о дополнительном сокращении добычи нефти в качестве ответа на введение западными странами потолка цен. Об этом 9 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после саммита ЕАЭС в Бишкеке.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы подумаем, может быть, даже (я сейчас не говорю, что это решение) при необходимости о возможности сокращения добычи», — сказал Путин.

Он отметил, что у России есть договоренность с ОПЕК+ по планке добычи нефти, в отношении которой могут быть приняты дополнительные меры.

Также президент добавил, что Россия не будет продавать в те страны, которые принимают решения о потолке цен.