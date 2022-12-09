Москва, 9 декабря, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Три украинских установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» и РСЗО «Ураган» уничтожили российские войска за сутки, сообщает 9 декабря Минобороны России в сводке о ходе спецоперации.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM РСЗО «Град»

В ведомстве уточнили, что в районе населённого пункта Дружба в ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.

У посёлка Золочев в Харьковской области уничтожена ракетная пусковая установка «Точка-У», под городом Северск в ДНР — РСЗО «Ураган». Три установки РСЗО «Град» уничтожены у Красного Лимана (ДНР), а возле села Кривая Лука в краснолиманском районе — склад боеприпасов ВСУ.

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