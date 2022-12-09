Бишкек, 9 декабря, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Процесс урегулирования ситуации на Украине будет непростым, всем придется согласиться с реалиями «на земле», заявил 9 декабря президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

Иван Шилов, ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, процесс урегулирования «будет непростым и потребует определенного времени».

«Но так или иначе всем участникам этого процесса придется согласиться с реалиями, которые складываются «на земле», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что государства — участницы ЕАЭС достигли договорённости о создании механизма по поддержке кооперационной деятельности в сфере промышленности.

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