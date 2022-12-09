Бишкек, 9 декабря, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Крылатые ракеты у России теперь более эффективные и современные, чем у США. Об этом 9 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после саммита ЕАЭС в Бишкеке.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, у России не осталось крылатых ракет после того, как она от них отказалась в рамках договора с США. В свою очередь, США уничтожили только наземные ракеты, а воздушного и морского базирования — оставили.

«И мы остались безоружными. Но теперь они у нас есть — и даже более современные и эффективные», — сказал Путин.