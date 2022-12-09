Москва, 9 декабря, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Между США и Россией могут быть новые обмены заключёнными, заявил президент России Владимир Путин в Бишкеке.

Kremlin.ru Владимир Путин

Он прокомментировал перспективы новых обменов после обмена Виктора Бута и Бриттни Грайнер.

«Возможны ли другие обмены? Да, всё возможно. Это результат переговоров», — сказал Путин.

Путин рассказал, что контакты между российскими и американскими спецслужбами не прекращались.