Путин прокомментировал длительность урегулирования конфликта на Украине
Путин ожидает непростого и длительного урегулирования конфликта на Украине
Москва, 9 декабря, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прокомментировал длительность урегулирования конфликта на Украине.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин
По его мнению, процесс будет непростым и потребует определенного времени.
«Что касается длительности специальной военной операции, я имел ввиду длительность урегулирования», — заявил российский президент.
Путин подчеркнул, что участником процесса «придется согласиться с реалиями, которые складываются на земле».