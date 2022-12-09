Москва, 9 декабря, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прокомментировал длительность урегулирования конфликта на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его мнению, процесс будет непростым и потребует определенного времени.

«Что касается длительности специальной военной операции, я имел ввиду длительность урегулирования», — заявил российский президент.

Путин подчеркнул, что участником процесса «придется согласиться с реалиями, которые складываются на земле».