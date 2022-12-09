Брянск, 9 декабря, 2022, 17:00 — ИА Регнум. В Брянской области на мемориальном комплексе «Партизанская поляна» открыли бюст советскому разведчику Павлу Судоплатову, который боролся с украинским национализмом. Мероприятие прошло 9 декабря.

Министерство обороны Российской Федерации Генерал-лейтенант Павел Судоплатов

Глава региона Александр Богомаз на церемонии открытия памятника поздравил собравшихся с этим историческим событием.

«Мы открываем памятник Павлу Анатольевичу Судоплатову, который родился в Мелитополе. Этот год для него знаковый, потому что его родина, как было и в 1941 году под бандеровцами оккупирована, она освобождена, и вот сегодня мы увековечиваем память великого разведчика, который в 12 лет пошел служить в Советскую армию, возглавил отряд специального назначения, положил начало всем спецслужбам нашей страны», — сказал Богомаз.

Павел Судоплатов родился в Мелитополе в 1907 году. Советский разведчик в годы Великой Отечественной войны руководил четвертым управлением НКВД, контролировал агентов в Германии и на территории ее союзников, руководил диверсиями против оккупантов на Кавказе, отвечал за руководство разведывательно-диверсионными и партизанскими операциями в тылу противника. Вместе с другими сотрудниками НКВД участвовал в разработке плана покушения на Гитлера.

После войны Судоплатов вел борьбу с украинским националистическим подпольем. Советчик разведчик награжден орденом Ленина, Красного Знамени, Суворова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За оборону Кавказа», «За победу над Японией», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.