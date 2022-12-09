Москва, 9 декабря, 2022, 16:43 — ИА Регнум. В ситуации международных санкций недопустимо забирать у россиян возможность получить льготную ипотеку. Об этом 9 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Госдумы Антон Ткачёв («Новые люди»).

Наталья Стрельцова, ИА REGNUM Ипотека

Ранее замдиректора департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка РФ Руслан Булатов заявил, что регулятор выступает за постепенное сворачивание программы льготной ипотеки. Он отметил, что льготная ипотека была хороша тогда, когда её запустили, а именно во время пандемии, но с тех пор прошло уже почти три года, и за это время цены «разъехались» на первичном и вторичном рынке.

По словам Ткачёва, стоимость жилья с каждым годом растёт быстрее, чем доходы граждан, и поэтому говорить о том, что в первую очередь льготная ипотека выгодна для застройщиков, — некорректно.

«Рыночная процентная ставка по ипотеке слишком высокая для среднестатистической семьи в регионах страны, тем более видно, что по сравнению с прошлым годом объем выдачи ипотеки в ноябре уменьшился почти на 7%… И причем тут пандемия? Люди стали больше зарабатывать или у них появился повод радоваться перспективе?» — сказал парламентарий.

Ткачёв отметил, что при выборе объекта люди смотрят предложения варианта «купил и заехал», где есть все условия для жизни, чтобы не тратить дополнительные средства, а для этого прекрасный вариант — вторичное жилье.

«В ситуации международных санкций и поддержки проведения СВО людям нужно давать больше поводов по их поддержке, а не отбирать у них то, что было», — заключил депутат.