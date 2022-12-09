Бишкек, 9 декабря, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Российская валюта демонстрирует устойчивость, заявил 9 декабря во время пресс-конференции в Бишкеке президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Это благотворно сказывается не только на экономике России, но и на финансовых системах государств-партнеров, отметил президент.

Как сообщалось ранее, в ходе пресс-конференции Владимир Путин также констатировал низкий уровень безработицы в стране и востребованность рабочих рук, «в том числе из стран ЕАЭС».

В целом в российской экономике фиксируется некоторый спад, но ситуация лучше, чем во многих других странах, отметил президент.

9 декабря Владимир Путин принимает участие в работе саммита ЕАЭС в Бишкеке.