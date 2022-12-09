Владимир Путин заявил об устойчивости рубля
Бишкек, 9 декабря, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Российская валюта демонстрирует устойчивость, заявил 9 декабря во время пресс-конференции в Бишкеке президент России Владимир Путин.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Рубль
Это благотворно сказывается не только на экономике России, но и на финансовых системах государств-партнеров, отметил президент.
Как сообщалось ранее, в ходе пресс-конференции Владимир Путин также констатировал низкий уровень безработицы в стране и востребованность рабочих рук, «в том числе из стран ЕАЭС».
В целом в российской экономике фиксируется некоторый спад, но ситуация лучше, чем во многих других странах, отметил президент.
9 декабря Владимир Путин принимает участие в работе саммита ЕАЭС в Бишкеке.