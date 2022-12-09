Москва, 9 декабря, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Российские средства ПВО сбили за сутки в Луганской Народной Республике три снаряда системы залпового огня HIMARS, сообщили 9 декабря в Министерстве обороны России.

Mil.ru ПВО в действии

Отмечается, что снаряды были сбиты в районах населенных пунктов Первомайск и Алчевск Луганской Народной Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВС России сбили один вертолет, пять БПЛА и 14 снарядов реактивных систем залпового огня, среди которых HIMARS, «Ольха», «Ураган», и одну противорадарную ракету HARM.

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