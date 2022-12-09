Путин сообщил о достигнутых договорённостях со странами ЕАЭС
Путин: страны ЕАЭС договорились о создании механизма по кооперации в промышленности
Бишкек, 9 декабря, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Государства — участницы ЕАЭС достигли договорённости о создании механизма по поддержке кооперационной деятельности в сфере промышленности, заявил президент России Владимир Путин.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин
«Мы договорились о создании механизма по поддержке нашей кооперационной деятельности в сфере промышленности», — сказал Путин на пресс-конференции в Бишкеке, где проходит саммит ЕАЭС.