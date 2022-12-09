Бишкек, 9 декабря, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Государства — участницы ЕАЭС достигли договорённости о создании механизма по поддержке кооперационной деятельности в сфере промышленности, заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы договорились о создании механизма по поддержке нашей кооперационной деятельности в сфере промышленности», — сказал Путин на пресс-конференции в Бишкеке, где проходит саммит ЕАЭС.