Бишкек, 9 декабря, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Уровень безработицы в России составляет всего 3,9%, заявил 9 декабря во время пресс-конференции в Бишкеке президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Это значит, что рабочие руки, в том числе из стран ЕАЭС, в России востребованы», — отметил президент России.

Как сообщалось ранее, в ходе пресс-конференции Владимир Путин также заявил, что в экономике России наблюдается некоторый спад, но положение лучше, чем во многих других странах.

9 декабря президент России принимает участие в работе саммита ЕАЭС в Бишкеке.