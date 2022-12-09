Путин: в отличие от Запада Россия не ломает принципы экономики
Бишкек, 9 декабря, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Отличие экономической политики России от западных стран заключается в том, что «мы ничего не закрываем», заявил 9 декабря на пресс-конференции в Бишкеке президент России Владимир Путин.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин
«Мы не взламываем принципы экономики, не вводим ограничения», — добавил президент России.
Как сообщалось ранее, Владимир Путин в ходе пресс-конференции также отметил, что в российской экономике наблюдается некоторый спад, но ее положение лучше, чем в ряде других стран.
9 декабря президент России принимает участие в работе саммита ЕАЭС в Бишкеке.