Бишкек, 9 декабря, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Отличие экономической политики России от западных стран заключается в том, что «мы ничего не закрываем», заявил 9 декабря на пресс-конференции в Бишкеке президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы не взламываем принципы экономики, не вводим ограничения», — добавил президент России.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин в ходе пресс-конференции также отметил, что в российской экономике наблюдается некоторый спад, но ее положение лучше, чем в ряде других стран.

9 декабря президент России принимает участие в работе саммита ЕАЭС в Бишкеке.