Москва, 9 декабря, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Более 30 киевских боевиков уничтожено российскими войсками на донецком направлении. Об этом 9 декабря сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По его словам, активными действиями российских войск на этом направлении за сутки уничтожено более 30 киевских боевиков. Кроме того, уничтожены три боевые бронированные машины и два пикапа ВСУ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на краснолиманском направлении ВС России уничтожили более 50 боевиков.