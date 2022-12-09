Москва, 9 декабря, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Подразделения ВСУ рассеяны и отброшены после попыток атаковать позиции российских войск на южнодонецком направлении. Об этом сообщает 9 декабря Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

В попытках атаковать российские позиции участвовали до трёх усиленных взводов ВСУ. Атаки шли в направлении населённых пунктов Владимировка и Павловка в ДНР, а также Новодаровка Запорожской области.

«В результате нанесения огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции», — говорится в сообщении.

Противник потерял убитыми и ранеными до 80 военнослужащих.

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