ВСУ потеряли на южнодонецком направлении до 80 боевиков за сутки
Войска РФ разбили три усиленных взвода ВСУ на южнодонецком направлении
Москва, 9 декабря, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Подразделения ВСУ рассеяны и отброшены после попыток атаковать позиции российских войск на южнодонецком направлении. Об этом сообщает 9 декабря Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации.
Иван Шилов ИА REGNUM
Специальная военная операция
В попытках атаковать российские позиции участвовали до трёх усиленных взводов ВСУ. Атаки шли в направлении населённых пунктов Владимировка и Павловка в ДНР, а также Новодаровка Запорожской области.
«В результате нанесения огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции», — говорится в сообщении.
Противник потерял убитыми и ранеными до 80 военнослужащих.
Читайте также: Минобороны РФ рассказало о подвигах фельдшера Екатерины Ивановой