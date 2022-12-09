Харьков, Украина, 9 декабря, 2022, 16:27 — ИА Регнум. 40 украинских боевиков уничтожены в результате боевой работы военнослужащих Вооруженных сил России в Харьковской области. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Уточняется, что 40 киевских боевиков были ликвидированы на купянском направлении российской штурмовой и армейской авиацией в районах населенных пунктов Берестовое, Табаевка и Синьковка.

Отмечается, что кроме этого Вооруженные силы России уничтожили боевую машину пехоты и два автомобиля.