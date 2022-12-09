Москва, 9 декабря, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Более 50 киевских боевиков уничтожено российскими войсками на краснолиманском направлении. Об этом 9 декабря сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«На краснолиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия, отразив контратаки подразделений ВСУ», — сказал Конашенков.

Он уточнил, что за сутки на этом направлении в результате огневого поражения уничтожено более 50 киевских боевиков, а также четыре пикапа и две боевые машины пехоты.