Москва, 9 декабря, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Вооруженные силы России за сутки поразили 86 артиллерийских подразделений ВСУ, сообщили 9 декабря в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС России в Сирии

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 183 районах», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Шевченковское Запорожской области были вскрыты временные огневые позиции и нанесено поражение шести пусковым установкам РСЗО MLRS американского производства и MARS II германского производства.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ударами российских войск в Запорожской области были уничтожены пять пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) западного производства. ВКС России поразили высокоточными ударами установки РСЗО MLRS производства США и MARS-II, выпущенные в ФРГ.

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