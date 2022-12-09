ВС России за сутки поразили 86 артиллерийских подразделений ВСУ
Москва, 9 декабря, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Вооруженные силы России за сутки поразили 86 артиллерийских подразделений ВСУ, сообщили 9 декабря в Министерстве обороны РФ.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Шевченковское Запорожской области были вскрыты временные огневые позиции и нанесено поражение шести пусковым установкам РСЗО MLRS американского производства и MARS II германского производства.
Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ударами российских войск в Запорожской области были уничтожены пять пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) западного производства. ВКС России поразили высокоточными ударами установки РСЗО MLRS производства США и MARS-II, выпущенные в ФРГ.
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