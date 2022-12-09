Саратов, 9 декабря, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Причиной запаха гари в Саратовской области могут быть горящие тростниковые заросли в Казахстане. Об этом сообщает «Взгляд инфо», ссылаясь на пресс-службу министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Горит сухостой

По информации журналистов, жители нескольких районов области пожаловались на запах гари, при этом, согласно данным МЧС по региону, в области не выявлены очаги возгорания.

Уточняется, что при этом в СМИ Казахстана стали публиковаться сообщения о горении тростниковых зарослей вдоль Каспийского моря, в 30 километрах от поселка Дамба.

«Учитывая юго-восточное направление ветра в сторону Саратовской области, причиной запаха гари может служить данный инцидент», — приводит СМИ сообщение пресс-службы.