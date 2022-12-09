Тюмень, 9 декабря, 2022, 16:32 — ИА Регнум. За 10 лет в Тюмени, благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда» благоустроили 79 общественных пространств. Работа по повышению комфорта городской среды продолжается. Всего в 2022 году в регионе запланировано улучшение 12 дворовых территорий. Кроме того, в Ишиме и Тюмени появятся шесть обновлённых общественных пространств.

Tyumen-city.ru Тюмень

Например, удалось благоустроить «зелёные легкие» областного центра: скверы Пограничников и Юристов, озеленить зоны общественных пространств в районе улиц Линейной, 15–17, Малышева, 22–24, и 70 лет Октября, 14а, 12,14,16, 18а. Также благоустроено пять территорий общего пользования: пешеходная улица Дзержинского, пространство у домов № 29, 31 по ул. Севастопольской, № 68а по ул. Червишевский тракт (у поликлиники № 5), в районе домов № 14, 14А по улице Волгоградской и № 22, корп. 1 по ул. Московский тракт.

В конце октября 2022 года двор по улице Космонавтов украсил игровой комплекс в виде ракеты. А еще у дома № 33а появились новые спортплощадки, освещение, ровные современные пешеходные дорожки и проезды.

«У нас теперь словно парк у дома! Теперь вечерами здесь очень много народу», — поделились Ксения Шакирова с сыном Ильдаром.

Шестилетний внук Людмилы Жерновниковой каждые выходные спешит к бабушке на новую детскую площадку. За домом они гуляют по новой освещенной пешеходной зоне. Маленькому Ивану легко добираться до подъезда, ведь на переходах предусмотрены пониженные бордюры, у дверей установлены новые пандусы.

«Бабушка, как у тебя стало круто!» — говорит мой внук. А еще у нас теперь много мест на парковке, и после дождей и снега во дворе стало сухо… А когда-то это была неухоженная, заросшая ивняком территория с протоптанными дорожками, местные дети играли у сараев — больше негде было», — отметила Людмила Жерновникова.

Благоустройство Тюмени было и остается одной из приоритетных задач на ближайшие годы. По словам главы Тюмени Руслана Кухарука, на намеченные планы по благоустройству города не повлияло санкционное давление:

«Именно тюменцы решают, какие территории надо привести в порядок, и голосуют за их внутреннее наполнение. Реализация нацпроекта, связанная с благоустройством городской среды, возможна лишь тогда, когда проект поддержан жителями. Такую практику Минстрой РФ реализует второй год подряд. На следующий год планы сформированы, они вошли в бюджет, и скоро подрядчики смогут приступить к закупке необходимых материалов и оборудования. То же касается дворовых территорий: мы провели серьезную работу с управляющими организациями, собственниками жилья, в программу благоустройства на следующий год включены пространства у многоквартирных домов».

В 2023 году запланировано благоустройство трех общественных пространств: сквера Школьный, территории на улицах Республики, 21, и Николая Федорова. Весной на единой цифровой платформе Минстроя РФ за эти проекты было отдано более 41 тысячи голосов. По итогам рейтингового голосования, которое проводилось благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» весной 2022 года, тюменцы смогут заново открыть для себя Школьный сквер и территорию у дома № 21 по улице Республики, а еще оценить современный стиль новой общественной территории на улице Николая Федорова.

Тюменцы и представители бизнеса и различных сообществ через инструменты соучастного проектирования активно участвуют в разработке концепции и выборе элементов будущего благоустройства. Например, проект для капитального ремонта улицы Ленина, который запланирован на следующий год, тоже разрабатывался вместе с горожанами.

«В последнее время Тюменская область очень сильно рванула вперед и в части социальных проектов. Строительство жилья предполагает создание комфортной социальной среды и решение тех задач, которые стоят по вопросам социальной политики. Это касается и старшего поколения, и женщин, и детей. Все это является приоритетными направлениями социальной политики. Тюменская область в этом отношении в числе лидеров. Она сохраняет уровень обеспечения комфорта проживания — не только жилья, но и сопутствующих услуг. Это нужно усиливать и сохранять, потому что мы повышаем уровень комфорта в стране в целом, а такой регион, как Тюменская область, является пионером в этом направлении. Планку, конечно, снижать никто не собирается, наоборот, она будет только повышаться», — пояснил руководитель Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, доктор философских наук, куратор Экспертного клуба Екатеринбурга Анатолий Гагарин.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из ключевых задач нацпроекта «Жильё и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Для того чтобы можно было оценить динамику изменений, сформирован особый показатель — индекс качества городской среды, который высчитывают на основании 36 индикаторов, включающих уровень благоустройства общественных территорий, доступность инфраструктуры в городе и многое другое.

К 2030 году качество городской среды должно быть улучшено в 1,5 раза.