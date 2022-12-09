Вильнюс, 9 декабря, 2022, 16:57 — ИА Регнум. В рамках программы Евросоюза по оказанию военной помощи Киеву в Литве проведут обучение батальона ВСУ, сообщил 9 декабря командующий Вооруженными силами балтийской республики генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

«Мы будем руководить обучением батальона, которое планируется организовать в Германии», — заявил он.

В следующем году Литва планирует обучить 1,5 тыс. военных ВСУ. Рупшис отметил, что количество обученных на практике может быть большим.

Напомним, Литва в 2023 году организует для киевских боевиков базовый военный курс, а также подготовку младших командиров, курс химической и радиационной защиты. Также пройдут тренинги фельдшеров, артиллеристов, военной полиции и сил специального назначения.