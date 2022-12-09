Москва, 9 декабря, 2022, 16:05 — ИА Регнум. К звучащим из США заявлениям о возможности отмены антироссийских санкций не стоит относиться всерьез, заявил 9 декабря заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Tasnim News Agency Сергей Рябков

Все американские заявления на эту тему носят чрезвычайно обтекаемый характер и к тому же увязываются с выполнением заведомо нереалистичных «требований», связанных с военной спецоперацией России, отметил он.

В США сложился «межпартийный антироссийский консенсус», о снятии санкций не может быть и речи, тем более что эти незаконные ограничения — один из немногих имеющихся у США «рычагов давления на внешний мир», добавил Рябков.

Как сообщалось ранее, заместитель министра в своем выступлении 9 декабря также отметил, что отношения России и США в настоящее время находятся «в крайне тяжелом, плачевном состоянии».