Ярославль, 9 декабря, 2022, 17:02 — ИА Регнум. В Ярославской области социальные выплаты отдельным категориям граждан проиндексируют с 1 января на 5,9%. Законопроект об этом инициировал губернатор региона Михаил Евраев.

Пресс-служба правительства Ярославской области Правительство Ярославской области

«Индексация коснется выплат, установленных Социальным кодексом Ярославской области и рядом других законов о временной поддержке разных категорий граждан. В первую очередь это семьи с детьми, пожилые граждане и инвалиды», — пояснила директор департамента труда и соцподдержки населения региона Надежда Биочино.

Для роста социальных выплат в следующем году будет дополнительно выделено порядка 150 млн рублей. Также законопроект предлагает продлить до 31 декабря 2025 года временные меры социальной поддержки граждан, имеющих детей. Это выплаты при рождении одновременно двух и более детей, при устройстве в семью ребенка-инвалида, при усыновлении ребенка и выплаты усыновителям, а также ежемесячная выплата на третьего ребенка или последующих детей. Продлены и некоторые другие социальные обязательства.

9 декабря законопроект о росте социальных выплат одобрил профильный комитет Ярославской областной думы. Рассмотрение документа пройдет на очередном заседании регионального парламента 15 декабря.