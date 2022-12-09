София, 9 декабря, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Болгария направит Украине военную помощь впервые с начала российской спецоперации, сообщает 9 декабря Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Болгарский парламент, говорится в сообщении, утвердил список вооружений для передачи Украине. Этот список засекречен, но чиновники в правительстве заявили, что он включает в основном лёгкое вооружение и боеприпасы.

По словам и. о. министра обороны Болгарии Димитара Стоянова, София не может себе позволить направлять в помощь Киеву зенитные ракетные системы российского производства или истребители, как того хочет Украина.

«Помощь полностью соответствует приоритетам Украины, но мы не отправляем ни системы С-300, ни самолёты МиГ-19 и Су-25», — сказал Стоянов Nova TV.