Москва, 9 декабря, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку, согласно которой резервный фонд правительства РФ в 2022 году может быть увеличен на сумму до 900 млрд рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Поправка была предложена правительством РФ ко второму чтению законопроекта, направленного на унификацию и стандартизацию предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ и услуг.

«Установить, что в ходе исполнения федерального бюджета в 2022 году правительство Российской Федерации вправе принимать решения об увеличении бюджетных ассигнований резервного фонда правительства Российской Федерации на сумму до 900 миллиардов рублей без внесения изменений в федеральный закон от 6 декабря 2021 года № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с превышением общего объема расходов федерального бюджета за счет государственных внутренних заимствований Российской Федерации в пределах объема, установленного программой государственных внутренних заимствований Российской Федерации на 2022 год», — следует из таблицы одобренных поправок.

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