Москва, 9 декабря, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в своем телеграм-канале видео с фельдшером Екатериной Ивановой, которая рассказала о спасении солдат, участвующих в специальной военной операции России на территории Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Девушка поведала, как в составе медицинской роты эвакуировала раненых с поля боя, находясь под прицельным обстрелом со стороны украинских нацистов.

«Прилетел снаряд в наш кузов, прорвал две стенки. Как мы остались живы — это чудо какое-то произошло», — сообщила Иванова.

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В министерстве подчеркнули, что, несмотря на свои ранения, прапорщик продолжила оказывать помощь раненым, добавив, что за проявленный в бою героизм девушка получила награду — медаль «За отвагу».

«Первая помощь, она оказывается стопроцентно, своевременно. На носилках уже несли. Одного приносили, второго, третьего раненого. Оказывали помощь. Мысли были одни только, чтобы живыми остаться и вернуться домой живыми», — рассказала фельдшер.

В заключение девушка также пожелала российским бойцам скорейшей победы и вернуться домой живыми и здоровыми.