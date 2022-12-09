Санкт-Петербург, 9 декабря, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Легковой автомобиль столкнулся с троллейбусом на улице Типанова в Московском районе Петербурга. Также в ДТП оказался поврежден припаркованный автобус. В троллейбусе пострадало восемь человек. На место аварии прибыло несколько бригад скорой помощи.

https://vk.com/spb_today ДТП с троллейбусом в Петербурге (цитата группы «ДТП и ЧП в СПб»)

«На Типанова 25/1 женщина из второго ряда на джипе решила повернуть в карман, в результате чего резкие тормоза и занос в стоящий на обочине автобус. Есть пострадавшие», — рассказал в соцсети один из очевидцев ДТП.

В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» уточнили обстоятельства происшествия, которое произошло около двух часов дня.

Там отметили, что водитель попутного автомобиля со второго ряда в нарушение ПДД совершил маневр, чтобы повернуть в примыкающий «карман», и столкнулся с троллейбусом, двигавшимся по правой полосе. В троллейбусе пострадали восемь человек, которым была оказана помощь медиков. На движение общественного транспорта авария не повлияла.