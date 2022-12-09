В Минэнерго подтвердили подготовку ответных мерах на потолок цен
В Минэнерго сообщили о подготовке указа Путина об ответных мерах на потолок цен на нефть
Москва, 9 декабря, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Указ президента России Владимира Путина об ответных мерах Российской Федерации на введение потолка цен на российскую нефть находится на стации подготовки. Об этом заявил руководитель Минэнерго России Николай Шульгинов в эфире Первого канала.
«Готовится документ в виде указа президента. После его выхода мы обнародуем, какое решение было принято», — пояснил чиновник.
Он уточнил, что в настоящее время документ с предложениями по ответным мерам находится в правительстве России.
«Будет принято решение по одному или двум из них. Сейчас в правительстве находятся предложения, которые пойдут в администрацию президента», — рассказал Шульгинов, отвечая на вопрос об обсуждаемых трех вариантах реагирования.
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