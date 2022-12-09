Бишкек, 9 декабря, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Киевские власти выдвигают неприемлемые условия для начала переговоров с Москвой, заявил 9 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Если начинать «переговоры» с требования «освободить» территории Донецкой и Луганской Республик, Херсонской и Запорожской областей, то диалога не будет, сказал Лукашенко.

Сначала нужно сесть за стол переговоров, а обсуждать все вопросы «в тишине и спокойствии», считает белорусский лидер.

Лукашенко также напомнил собственные высказывания о том, что Запад не разрешает Владимиру Зеленскому начать реальные переговоры, и заявил, что по-прежнему придерживается этой точки зрения.