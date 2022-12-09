Ярославль, 9 декабря, 2022, 15:42 — ИА Регнум. 9 декабря, в День Героев Отечества, губернатор Ярославской области Михаил Евраев вручил государственные награды участникам специальной военной операции и возложил цветы и венки к памятнику-монументу «Вечный огонь» в Ярославле. Память павших почтили минутой молчания.

Пресс-служба правительства Ярославской области День героев Отечества в Ярославле

На торжественное мероприятие в правительство региона были приглашены герои Российской Федерации, Социалистического труда, полные кавалеры ордена Трудовой славы, участники СВО. Глава региона вручил медаль «За отвагу» ефрейтору Альберту Ибраеву, медаль Жукова — рядовому Константину Иванову и знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени — ефрейтору Никите Баранову.

«Каждый из тех, кто сегодня здесь, внес большой вклад в развитие и укрепление России, — сказал Михаил Евраев. — Ваши боевые и трудовые подвиги очень много значат для жителей страны и Ярославской области. Для современников и новых поколений вы пример истинного патриотизма, самоотверженности и мужества».

Участники специальной военной операции в ходе личной встречи с губернатором рассказали о долгом процессе оформления документов на присвоение статуса ветерана боевых действий. Михаил Евраев поручил департаменту региональной безопасности ускорить процесс и по возможности сократить бюрократические процедуры. Кроме этого, губернатор поставил задачу организовать реабилитацию участников СВО в санаториях Ярославской области.