Москва, 9 декабря, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Пожарные ликвидировали возгорание в двухэтажном здании на станции МЦК «Владыкино» на северо-востоке Москвы. Об этом 9 декабря сообщили в пресс-службе московского управления МЧС РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Сообщается, что информация о пожаре в двухэтажном неэксплуатируемом здании на Станционной улице поступила в 13:57. Возгорание было ликвидировано в 15:07.

В здании горел строительный мусор и перекрытия, площадь пожара составила 70 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало.