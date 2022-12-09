Бишкек, 9 декабря, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Никаких проблем с автомобилем у президента Белоруссии Александра Лукашенко на саммите ЕАЭС в Бишкеке не было. Об этом 9 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь главы Киргизии Эрбол Султанбаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Никаких технических неисправностей у машины не было. Соответствующие службы такие вопросы прорабатывают заранее», — сказал Султанбаев.

По его словам, машина ожидала Лукашенко в заведенном состоянии, но белорусский лидер решил пройти пешком небольшое расстояние от домика в резиденции до здания, где проходил саммит.

Ранее сообщалось, что перед заседанием Высшего экономического союза Лукашенко перед рукопожатием с президентом Киргизии Садыром Жапаровым пошутил: «Я опоздал? Mercedes слабый, не заводится. Пешком пришёл».