Киев, 9 декабря, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) начали обыск у управляющего делами канонической Украинской православной церкви митрополита Антония. Об этом 9 декабря сообщают украинские СМИ.

Ssu.gov.ua СБУ

По информации СМИ, сотрудники СБУ производят обыски у управляющего делами Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Бориспольского и Броварского Антония (Паканича).

Читайте также: СБУ проводит обыск в Свято-Покровском кафедральном соборе УПЦ в Борисполе

Читайте также: СБУ заподозрила ректора семинарии в антиукраинской деятельности