СБУ проводит обыски у управляющего делами канонической УПЦ
СБУ проводит обыски у управляющего делами канонической УПЦ митрополита Антония
Киев, 9 декабря, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) начали обыск у управляющего делами канонической Украинской православной церкви митрополита Антония. Об этом 9 декабря сообщают украинские СМИ.
Ssu.gov.ua
СБУ
По информации СМИ, сотрудники СБУ производят обыски у управляющего делами Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Бориспольского и Броварского Антония (Паканича).
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