Москва, 9 декабря, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Москва возглавила «зеленый рейтинг» регионов, который ежегодно составляет Российский экологический оператор (РЭО). Как заявил заместитель мэра в правительстве Москвы Пётр Бирюков, важным этапом реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) стало введение в мегаполисе с 1 января 2022 года института регионального оператора.

Patrick Раздельный сбор мусора

«По итогам конкурса этот статус получил ГУП «Экотехпром», оказывающий более 20 лет соответствующие услуги. К переходу на новую систему готовились заранее, обновили парк техники, обустроили современную инфраструктуру для сортировки и переработки мусора. Сегодня в Москве действует единый тариф на вывоз ТКО. Благодаря качественной подготовительной работе изменения прошли для жителей столицы незаметно, никак не повлияли на их комфорт», — отметил Бирюков.

Он также напомнил о программе раздельного сбора мусора в Москве. «Это абсолютно добровольная история, ставку сделали на разъяснительную работу с горожанами, постарались максимально подробно объяснить, почему важно сортировать мусор. И сейчас можем констатировать, что программа очень успешно развивается, в прошлом году, например, собрали рекордное число вторсырья — более 1 млн тонн, в этом году показатель будет еще выше», — пояснил заместитель мэра, назвав программу одним из примеров эффективного сотрудничества власти с жителями.

Добавим, что во дворах и около объектов социальной сферы в столице оборудовано более 22 тыс. контейнерных площадок, установлено свыше 60 тыс. брендированных контейнеров.