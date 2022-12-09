Москва, 9 декабря, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй провели 9 декабря рабочую встречу, сообщили в МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Стороны обсудили ход развития двустороннего сотрудничества и дали ему высокую оценку, отметили в министерстве.

«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление отношений», — подчеркнули в МИД.

Также дипломаты обсудили ситуацию в мировой политике и договорились о продолжении тесной координации в условиях напряженной международной обстановки.