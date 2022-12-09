Донецк, 9 декабря, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин подтвердил сообщения об обстреле территории в районе Дома правительства Донецкой Народной Республики. Об этом 9 декабря он сообщил в своем телеграм-канале.

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Обстрел ВСУ

«Сообщается также о прилетах в районе Дома правительства», — написал мэр города.

Он также добавил, что украинские боевики продолжают обстреливать центр Донецка из реактивных систем залпового огня.

«По сообщению Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, по Киевскому району выпущено три ракеты из установки БМ-21 «Град», — уточнил он.