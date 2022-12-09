Берлин, 9 декабря, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Список с потенциальными врагами обнаружили немецкие правоохранительные органы у подозреваемых в подготовке госпереворота в Германии. Об этом 9 декабря пишет газета Die Tageszeitung.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

По информации издания, в список вошло 18 человек, в том числе министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, лидеры Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саскиа Эскен.

Отмечается, что список был обнаружен ещё до операции по задержанию заговорщиков, которая была проведена 7 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что у страны есть все ресурсы для того, чтобы при необходимости предотвратить госпереворот.