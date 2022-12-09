Москва, 9 декабря, 2022, 15:25 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про поиск мужчины из сновидения, градусники-трубы, неудачную кражу сапог и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Цитата: м/ф «Тайная Жизнь Домашних Животных», реж. Крис Рено, Ярроу Чейни, 2016, США Хитрый Кролик

Центральный федеральный округ

В Москве заметили необычное объявление на столбах. На них нарисован портрет молодого человека и написано, что девушка разыскивает этого человека, которого видела во сне, чтобы познакомиться. «Оказывается, влюбиться можно и в сновидение», — комментирует «Рай и мкАД».

Удивительно нелепое ДТП случилось в Подмосковье. Электричка снесла машину такси, потому что водитель не заметил, что стоит на железнодорожных путях. «Прасковья из Подмосковья» пишет, что пострадал и пассажир. Состояние водителя оценивают как тяжелое.

Калужская область победила в пяти номинациях туристической премии «Russian Traveler Awards 2022 — Сокровища России». Причем регион выставлял на конкурс всего семь объектов. То есть победили почти все. В том числе, довольно неожиданно, калужское тесто — в номинации «национальное блюдо». «С калужским тестом жюри погорячилось. Сомнительное лакомство только и ценно, что историей и уникальностью: творить такое другие регионы не додумались, — считает «Калужский мечтатель». — А вот остальные объекты действительно сокровища области. Бережем их и рекламируем».

Северо-Западный федеральный округ

Тележка с хот-догами и кукурузой подожгла Невский проспект, сообщил канал «Как дела, Санкт-Петербург?». Огонь быстро перекинулся прямо под ноги прохожим, на тротуар. К счастью, никто не пострадал. Пожар потушили при участии экипажа ГИБДД, который оказался поблизости.

В Мурманской области оформили в виде градусника еще одну высокую трубу, на этот раз на территории комбината в Мончегорске. На ней появились соответствующая шкала. «Градусник», по словам «Арктического обозревателя», высокий — 77 метров, что на 12 метров выше, чем похожий арт-объект в Мурманске.

Наступила зима, и в административные границы столицы Республики Коми уже стали заходить волки. Первых заметили в городском поселке Краснозатонском. «Усы Печорина» предлагают использовать ситуацию для выборов мэра Сыктывкара: «Фотосессия со шкурой убитого зверя — хорошее подспорье перед конкурсом на пост градоначальника!»

Приволжский федеральный округ

В нижегородской больнице изрядно удивились, когда на УЗИ мужчины, поступившего с острой болью в животе, увидели множество кукольных голов. Мужчина объяснил, что ел их на протяжении трех дней для «гастрономического разнообразия», передает Ni Mash.

«Злой самаритянин» узнал, что в Самаре появилась дорога в никуда. Эта асфальтированная трасса находится недалеко от ЖК в Куйбышевском районе. Вокруг нее только земля и несколько деревьев.

В Саратове самосвал на полной скорости врезался в стену «сталинки» и пробил ее насквозь. Причем водитель поспешно уехал с места происшествия и, несмотря на полицейскую погоню, проехал примерно 15 километров. Грузовик заблокировали в центре города. «Саратовщина» пишет, что водитель самосвала был сильно пьян. А квартира, которую он протаранил, уже признана негодной для жилья. Семью из нее переселили в ближайший пансионат.

В пермский зоопарк после новогодних каникул переедет гигантский кролик по имени Лев Валентинович. Он весит восемь килограммов и выглядит раза в два крупнее обычных. «Большая П» сообщает, что Лев Валентинович призван исправить демографическую ситуацию с кроликами в Перми.

Южный федеральный округ

«Страновед» рассказал курьез, который случился городе Михайловка Волгоградской области. Ночью в квартире на голову женщины что-то упало. Она попыталось смахнуть это рукой, но «что-то» ее укусило. Оказалось, это летучая мышь. Даме сделали прививку против столбняка, а в ветеринарной службе, куда она обратилась с вопросом, как поступить с мышью, ей поручили купить клетку, ежедневно кормить мышь свежей курицей и поить водой почти две недели. Заодно выдали справку, что теперь она хозяйка летучей мыши. Работники ветеринарной станции каждый день приходят в квартиру и проверяют состояние животного. Что делать с мышью после 12 декабря, — никто не объяснил.

Северо-Кавказский федеральный округ

В Кисловодске, где недавно стали активно бороться с гуляющими по улицам конями и скотом, на платную «штрафстоянку» для животных вывезли целый лошадиный табун. «Ставрополье 26» уточняет, что хозяева смогут забрать питомцев только после оплаты штрафа и возмещения расходов по эвакуации и хранению.

Уральский федеральный округ

Житель Тюмени украл в магазине сразу три пары сапог для своей возлюбленной. Увы, дома оказалось, что все три пары девушке не подходят. После этого мужчина решил продать сапоги на рынке. Его задержали. Общая стоимость украденного составила более 6 тысяч рублей, тюменцу грозит до двух лет лишения свободы, пишет «Наш Город | Тюмень».

Сибирский федеральный округ

В Новосибирске городской депутат отчиталась о ремонте… деревянного уличного туалета. Оказывается, ранее у него не было двери, и в туалет «ветерок задувал». Теперь дверь поставили, заодно все помыли и обработали антисептиком. «В следующем году можно вырезать окошко-сердечко — по программе благоустройства», — шутит «Проспект Мира».

«Томский очкарик» узнал, что в Томском государственном университете придумали, как избавить мир от энцефалитных клещей. Оказалось, у здоровых и инфицированных клещей разные микроорганизмы в ЖКТ. Проведя более подробные исследования, специалисты надеются модифицировать микробов и избавить нас от энцефалитных клещей.

Дальневосточный федеральный округ

«Год от года ничего не меняется», — грустит «Иркутск №1». На Братском водохранилище, едва установился лед, стали проваливаться автомобили. Первой стала «Нива». Водитель, к счастью, успел выбраться. На него составлен административный протокол, машину отбуксировали к берегу.

На Камчатке на автобусной остановке поселилась медведица с медвежатами. Проблема в том, что они должны находиться в спячке. Подобные шатуны опасны и, бывает, нападают на человека. «Мачо с Авачи» пишет, что специалисты взяли ситуацию под контроль.

Полюс холода планеты — якутское село Оймякон — скоро может уступить первое место Колыме. Здесь температура уже падает до минус пятидесяти градусов, что сильно ниже нормы для декабря, сообщает «Смотровая вышка». МЧС рекомендует жителям по возможности не выходить из дома.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 16 декабря.