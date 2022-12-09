Москва, 9 декабря, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Владимиру Путину доверяют 77,9% граждан России, таковы опубликованные 9 декабря итоги опроса ВЦИОМ.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

Показатель почти не изменился в сравнении с данными недельной давности (2 декабря — 78,1%).

Одобряют деятельность президента страны 74,3% жителей России.

Аналогичные показатели в отношении премьер-министра России Михаила Мишустина — 61,5% и 52,7% соответственно.

Уровень одобрения работы правительства в целом несколько ниже, чем у его главы — 49,1%.