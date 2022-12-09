Москва, 9 декабря, 2022, 15:17 — ИА Регнум. В Кремле согласились с тем, что Украина заключила Минские соглашения для того, чтобы «тянуть время». Об этом 9 декабря заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, президент России Владимир Путин и ранее говорил, что руководство Украины не хочет выполнять Минские соглашения и просто тянет время.

«Я верю в искренность и мудрость президента России, который с самого начала говорил, что Украина тянет время и не хочет выполнять минские обязательства. Он призывал все страны подтвердить свои подписи действиями. Но все мурыжили. Это имеет последствия сейчас», — заявил дипломат.

С момента начала спецоперации, целый ряд киевских и западных политиков признали, что и не собирались выполнять Минские соглашения.

Как сообщалось ранее, Запад не собирался выполнять Минские соглашения, а только имитировал приверженность резолюции Совбеза, при этом накачивал Украину оружием.

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель также признала, что Минские соглашения были нужны Западу и Украине, чтобы тянуть время, за которое «Киев стал сильнее».

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