Москва, 9 декабря, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Запасы газа в европейских хранилищах падают, но энергетический блок Еврокомиссии с оптимизмом смотрит на предстоящую зиму. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финуниверситета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

News.vtomske.ru Газовый вентиль

«По состоянию на конец первой декады декабря странам ЕС удается придерживаться усредненных многолетних значений темпов отбора газа из газовых хранилищ, — сказал Понкратов. — Этому способствует и относительно мягкая зима на большей части европейского континента, так и заметные успехи Еврокомиссии по принуждению к деиндустриализации национальных экономик ведущих промышленных стран ЕС. Но надо понимать, что инфраструктура по хранению газа в ЕС призвана сглаживать пики потребления и не рассчитана на обеспечение европейских потребителей в течение длительного срока в условиях отсутствия внешних поставок».

Что касается прогноза дальнейших темпов отбора газа из ПХГ, то, как пояснил Понкратов, здесь ситуация будет зависеть от многих факторов: климатических (среднесуточная температура, ветровая ситуация и инсоляция для ВИЭ), поставки и стоимость других видов энергоносителей, оживление промышленного производства или дальнейшая деиндустриализация.

«Пока европейским трейдерам удалось зафрахтовать заметные объемы СПГ (в основном американских и, что парадоксально, российских поставщиков) на ближайшие два месяца ценой увеличения премии по сравнению с поставками на азиатские рынки. Это позволяет энергетическому блоку Еврокомиссии с оптимизмом смотреть на предстоящую зиму, а также потенциально может оказывать давление на котировки сырьевых индексов», — считает Понкратов.

Как полагает эксперт, если расход газа в зимний период превысит запланированные темпы, то Еврокомиссия продолжит принуждать национальные правительства закупать дорогой американский СПГ, также сокращать энергоемкие производства и жертвовать комфортом своих граждан.

«Наиболее вероятным выглядит смягчение «зеленой» риторики и ввод в эксплуатацию законсервированных тепловых станций, работающих по пылеугольному циклу, а также возобновление генерации энергии на АЭС. Увы, пока не стоит ожидать смягчения ограничений в отношении поставок углеводородов из России трубопроводным транспортом, хотя это полностью отвечает экономическим интересам стран — членов ЕС», — подытожил эксперт.

В свою очередь, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, что в ЕС смогли достаточно жесткими штрафами организовать экономию энергоресурсов, и запасов газа для того, чтобы пережить зиму, до ранней весны может хватить.

«Однако впереди в ЕС главный зимний праздник — Рождество. В преддверии Нового года для создания позитива на украшение домов тратятся гигаватты энергии. Пожарные и электрики считают этот период самым жарким в году. Тем не менее в ЕС пока успокаивают людей тем, что Германия стала поставлять газ после ремонта «Северного потока», — заметил Тимофеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время остается не до конца понятно, смогут ли власти ЕС и дальше бесперебойно поддерживать уровень заполнения газохранилищ в соответствии с запланированными значениями.