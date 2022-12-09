Яшина* приговорили к восьми с половиной годам колонии общего режима
* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом
Суд приговорил Яшина* к 8,5 года колонии за распространение фейков об армии
Москва, 9 декабря, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Мещанский суд Москвы признал бывшего муниципального депутата Илью Яшина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) виновным в распространении фейков о российском армии и приговорил его к восьми с половиной годам колонии общего режима.
Иван Шилов ИА REGNUM
Суд
«Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима», — огласила приговор судья.
Кроме того, суд лишил бывшего мундепа права деятельности, связанной с администрированием сайтов и соцсетей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокурор запросил для Яшина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) девять лет колонии общего режима по делу о распространении фейков про российскую армию.
Отметим, в июле 2022 года Министерство юстиции внесло оппозиционного политика в реестр физических лиц — иностранных агентов.