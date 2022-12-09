Салехард, 9 декабря, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Каждый третий ямалец принял участие в мероприятиях Года экологии. Об этом говорят результаты социологического исследования, проведенного Центром управления регионом ЯНАО в рамках оценки экомероприятий. По официальным данным, 63% респондентов считают, что на Ямале складывается благоприятная экологическая ситуация, почти 90% опрошенных одобряют решение губернатора Дмитрия Артюхова о проведении Года экологии в регионе, а 93% — поддерживают проведенные мероприятия.

Пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого АО На Ямале подводят итоги Года экологии

Как отметил руководитель ЦУР ЯНАО Александр Лищенко, активность продемонстрировали как местные жители, так и муниципальные власти. Сразу шесть системных решений органов местного самоуправления по обращениям граждан были связаны именно с решениями экологических проблем на местах. Это самое большое количество среди прочих.

В свою очередь, первый заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Калинин рассказал о достигнутых результатах. По его словам, большинство реализованных проектов были направлены на ликвидацию несанкционированных свалок. Удалось убрать 108 тысяч кубометров мусора. Генеральная уборка продолжится и в следующем году. Уже запланированы работы по ликвидации известных неубранных свалок. Помимо этого, в школах округа открылись экоклассы. Дети обучаются по программам с усиленным погружением в естественно-научные дисциплины. Воплощены в жизнь и научные проекты. Особое внимание уделялось стратегической задаче — восстановлению численности сиговых. Так, в 2022 году в реки выпустили 10,5 млн мальков. Работа в этом направлении продолжится. Также в 2023 году дети примут участие в летних экспедициях и экскурсиях на предприятия ТЭК и АПК.

«Прежде всего хочется отметить, что некоторые наши планы и задачи мы серьезно перевыполнили. В следующем году мы должны продолжать те мероприятия, которые начаты сейчас. Надеемся, что ямальцы нас поддержат. Планируем расширить количество экологических классов, усилить программу экологического просвещения и образования, продолжать уборки», — сообщил Александр Калинин.

Также в следующем году планируется исследовать новые экомаршруты природного парка «Ингилор», а также оборудовать шесть туристических стоянок на тропе «Харбей — рудник Молибденовый».

Пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого АО На Ямале подводят итоги Года экологии

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подчеркнул, что идея Года экологии на Ямале пришлась по душе северянам. «Год экологии — это не разовая акция, а философия, которая близка северянам. Одних только идей на площадке «Чистый Ямал» вы предложили больше пятисот. Спасибо каждому участнику наших акций за вклад. И совершенно согласен с нашими экодобровольцами: годом экологии на Ямале теперь будет каждый год!» — заявил глава Ямало-Ненецкого автономного округа.