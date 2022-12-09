Москва, 9 декабря, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Диалог России и США по заключённым будет идти напрямую, минуя посредников. Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил 9 декабря.

Mid.ru Сергей Рябков

Комментируя состоявшийся обмен российского бизнесмена Виктора Бута, осуждённого в США, на спортсменку Бриттни Грайнер, дипломат отметил, что разговор с американской стороной шёл напрямую.

«И он будет продолжаться так же, напрямую, без посредников, по определённому президентами России и США специальному каналу», — сказал Рябков на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он заявил, что не будет говорить о неких списках на обмен с США. В МИД хотели бы возвращения на родину всех российских граждан, получивших большие сроки в США по надуманным обвинениям.

Как сообщало ИА REGNUM, Рябков констатировал, что отношения России и США находятся «в крайне тяжёлом, плачевном» состоянии.