Москва, 9 декабря, 2022, 15:05 — ИА Регнум. США хотят истощить запасы валюты в России и спровоцировать дефолт российской экономики. Об этом 9 декабря заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Mgimo.ru Сергей Рябков

По его словам, США сначала осуществили рейдерский захват части российских валютных резервов, а потом пытаются заставить платить по госдолгу за счёт экспортной выручки.

Он отметил, что тем самым Вашингтон преследует цель истощить российские запасы валюты.

Также он добавил, что США рассматривают перекрытие каналов для инвестиций как один из инструментов, призванных спровоцировать дефолт и последующее разрушение российской экономики.