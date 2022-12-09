Москва, 9 декабря, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Самой высокой горе в островной части российской Арктики вернут имя русского мореплавателя Ивана Крузенштерна. Об этом 9 декабря сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) РФ Николай Евменов на форуме «Арктика: настоящее и будущее».

Иван Фёдорович Крузенштерн

«Близится к завершению работа по возвращению исторического наименования «Гора Крузенштерна» самой высокой горе российской островной Арктики», — сказал Евменов.

Он напомнил, что это название было присвоено горе, высота которой составляет 670 метров, 200 лет назад Фёдором Литке.

По данным Русского географического общества, Литке обнаружил эту гору в 1822 году на северо-западе нынешнего острова Северный. Её название исчезло из географических карт и атласов в начале XX века.