Москва, 9 декабря, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Киевские власти исполняют роль «послушного американского инструмента» в антироссийской игре Вашингтона, заявил 9 декабря заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД

Киев находится под полным внешним управлением, добавил он.

Как сообщалось ранее, Рябков также заявил, что отношения России и США в настоящее время находятся «в крайне тяжелом, плачевном» состоянии.

Вашингтон использует против России все имеющиеся в его распоряжении инструменты, никаких признаков стремления вернуться к диалогу нет, добавил дипломат.